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Царьград

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Русский ультиматум прозвучал. Жёсткое послание Лаврова и Небензи. Новые референдумы на Украине. Обратный отчёт до "худшего сценария"

Русский ультиматум прозвучал. Жёсткое послание Лаврова и Небензи. Новые референдумы на Украине. Обратный отчёт до "худшего сценария"

Глава МИД Сергей Лавров и постред России в ООН Василий Небензя сделали жёсткое предупреждение по предстоящим русско-американским переговорам.

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