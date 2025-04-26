Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Нестеренко проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает отказываться считать Крымский полуостров частью РФ исключительно ради того, чтобы ввести в заблуждение избирателей.