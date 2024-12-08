В ночь на 14 декабря казахстанцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

В ночь на 14 декабря можно увидеть самый яркий звездопад года, рассказали в Московском планетарии. Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с активностью до 150 метеоров в час в ночь пиком с 13 на 14 декабря.