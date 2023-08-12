Зачем управление судостроительной отраслью России отдали банкирам из ВТБ

А в это самое время "под шумок" Мишустин говорит о внушительном росте промышленности. И делается упор на строительство и сельское хозяйство. А лучшее в промышленности оказывается не эффективным, а "эффективные" многомиллионно оплачиваемые руководители госкорпораций продолжают наслаждаться жизнью...

А

Александр

Выходит, просто готовят жирные куски для нуворишей. Из СБ сделали обираловку. Из экономики - кормушку для коммерческих банков. Ведь очевидно, что крупному производству требуются оборотные средства на длительный срок. Аппетиты коммерческих банков известны. Значит, сколько бы не вещали о росте промышленности, его не будет. А с ВТБ получилась новая схема залоговых аукционов. Круг замкнулся.