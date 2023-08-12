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Зачем управление судостроительной отраслью России отдали банкирам из ВТБ

Зачем управление судостроительной отраслью России отдали банкирам из ВТБ

Война войной, а обед по расписанию. В наших российских реалиях было бы более точно заменить слово «обед» на «приватизацию», и тогда все встанет на свои места.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
А в это самое время &quot;под шумок&quot; Мишустин говорит о внушительном росте промышленности. И делается упор на строительство и сельское хозяйство. А лучшее в промышленности оказывается не эффективным, а &quot;эффективные&quot; многомиллионно оплачиваемые руководители госкорпораций продолжают наслаждаться жизнью...
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15 час.
А
Александр
Выходит, просто готовят жирные куски для нуворишей. Из СБ сделали обираловку. Из экономики - кормушку для коммерческих банков. Ведь очевидно, что крупному производству требуются оборотные средства на длительный срок. Аппетиты коммерческих банков известны. Значит, сколько бы не вещали о росте промышленности, его не будет. А с ВТБ получилась новая схема залоговых аукционов. Круг замкнулся.
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13 час.

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