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Удаление стареющих клеток способно помочь в лечении раковых заболеваний молочной и поджелудочной железы

Два исследования, проведенные на медицинском факультете Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine) в Сент-Луисе, посвященные раку молочной железы и раку поджелудочной железы, заявляют, что определенные типы стареющих клеток — клеток, которые перестали делиться и вызывают воспаление — могут играть важную роль в подавлении иммунной системы и обеспечении возможности развития таких опухолей.

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