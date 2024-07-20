Удаление стареющих клеток способно помочь в лечении раковых заболеваний молочной и поджелудочной железы

Два исследования, проведенные на медицинском факультете Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine) в Сент-Луисе, посвященные раку молочной железы и раку поджелудочной железы, заявляют, что определенные типы стареющих клеток — клеток, которые перестали делиться и вызывают воспаление — могут играть важную роль в подавлении иммунной системы и обеспечении возможности развития таких опухолей.
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