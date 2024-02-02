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ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента

ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента

Центральная избирательная комиссия России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на президентских выборах в связи с непредоставлением в установленный срок необходимых для регистрации документов.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Рвение к пустым хлопотам - это говорит об неадекватности  пациента... Таким надо ходить к психологам..Или в психушку, став ее клиентом.)))
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22 час.

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