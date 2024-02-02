ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента

Центральная избирательная комиссия России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на президентских выборах в связи с непредоставлением в установленный срок необходимых для регистрации документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии