Первая из первых: винтовка человека по имени Пекарь

Английская фамилия Бейкер означает «пекарь». И вот как раз человеку с этой фамилией удалось войти в историю оружейного дела как создателю первой винтовки, причём ещё с кремневым замком, принятой на вооружение британской армией.
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