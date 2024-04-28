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Военное обозрение

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Первая из первых: винтовка человека по имени Пекарь

Первая из первых: винтовка человека по имени Пекарь

Английская фамилия Бейкер означает «пекарь». И вот как раз человеку с этой фамилией удалось войти в историю оружейного дела как создателю первой винтовки, причём ещё с кремневым замком, принятой на вооружение британской армией.

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