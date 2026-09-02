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SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

Спутники Starlink / © SpaceX На фоне подготовки Viasat к запуску более быстрого спутникового интернета SpaceX пытается не допустить работы Viasat-3 F2, опасаясь, что его эксплуатация приведет к «серьезным помехам» для Starlink.

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