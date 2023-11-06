Сыну Кадырова вручили еще две награды

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову вручили еще две награды: орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой (КЧР) и орден «За заслуги перед Уммой» первой степени за укрепление исламских ценностей и вклад в развитие межнационального государства.