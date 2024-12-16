🇺🇸 Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла специальным посланником по особым миссиям, поручив ему работу в сложных регионах, таких как Венесуэла и Северная Корея.
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🇺🇸 Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла специальным посланником по особым миссиям, поручив ему работу в сложных регионах, таких как Венесуэла и Северная Корея.
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