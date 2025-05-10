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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если вы выпускаете Джеймса Джонсона на паркет, то это предостережение». Рик Карлайл сделал неожиданную замену в конце 3-го матча

«Индиана» проигрывала на тот момент с разницей в 23 очка. Комментатор «Пэйсерс» отреагировал на это решение так: «Если вы выпускаете Джеймса Джонсона на паркет, то это предостережение».

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