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Brent Tops $100 As Gulf Conflict Escalates; UBS Warns US-Iran "Off-Ramp Remains Elusive"

Brent Tops $100 As Gulf Conflict Escalates; UBS Warns US-Iran "Off-Ramp Remains Elusive"

Brent Tops $100 As Gulf Conflict Escalates; UBS Warns US-Iran "Off-Ramp Remains Elusive" Brent crude futures topped $100 a barrel for the first time since July as US strikes on Iranian oil tankers and renewed attacks on Saudi energy infrastructure and a US base in Jordan suggested to UBS energy specialist Dominic Ellis that a "US-Iran off-ramp remains elusive.

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