В России увеличили штрафы за спам-звонки

Ответы на спам-звонки и расчистка электронной почты от рекламных рассылок скоро могут исчезнуть из списка ежедневных занятий россиян: штрафы за назойливый автодозвон и сотни писем с бесполезной информацией серьезно ужесточили.
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