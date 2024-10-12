Полигон «Воловичи» в Коломне рекультивировали

Завершена рекультивация полигона «Воловичи» в Коломне. Работы проводил подрядчик ООО «Техноконцепт». Подрядчик переформатировал тело полигона, положил откосы, построил армогрунтовую стену и противофильтрационной завес, установил факельную систему дегазации.
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