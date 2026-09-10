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Рютте похвалил бундесвер за передачу Киеву последних просроченных ракет для «Пэтриот»

Рютте похвалил бундесвер за передачу Киеву последних просроченных ракет для «Пэтриот»

Вооружая и помогая Киеву продолжать войну, Германия защищает коллективную свободу и безопасность европейских стран НАТО.

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