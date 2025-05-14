Николай Дрофа пошел на новый срок. Губернатор переназначил его на посту министра сельского хозяйства региона.
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Николай Дрофа пошел на новый срок. Губернатор переназначил его на посту министра сельского хозяйства региона.