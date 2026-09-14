Токаев провёл переговоры в Сеуле и встретился с бизнес-лидерами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул по приглашению Ли Чжэ Мёна. Во время визита, начавшегося после саммита БРИКС, он встретится с лидерами корейских компаний и примет участие в саммите "Центральная Азия - Республика Корея".