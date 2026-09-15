Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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15 сентября. 50 ударных эпизодов за сутки: от Затоки до Павлограда — давление без паузы

15 сентября. 50 ударных эпизодов за сутки: от Затоки до Павлограда — давление без паузы

Сергей Лебедев (Лохматый)    После позавчерашней почти суточной массированной атаки, в которой, по поступающим оценкам, было задействовано около тысячи «Гераней-2» и реактивных «Гераней-4», интенсивность ударов вернулась к привычному уровню.

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