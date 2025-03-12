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Китай

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Новые сорта московского мороженого представят на выставке SIAL China 2025 в Шанхае

Москва, 11 марта /Синьхуа/ -- Московское мороженое со вкусом крем-брюле, ванили и шоколада представят на Китайской международной выставке пищевых продуктов и напитков /SIAL China 2025/, которая состоится в мае в городе Шанхай /Восточный Китай/.

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