Новые сорта московского мороженого представят на выставке SIAL China 2025 в Шанхае

Москва, 11 марта /Синьхуа/ -- Московское мороженое со вкусом крем-брюле, ванили и шоколада представят на Китайской международной выставке пищевых продуктов и напитков /SIAL China 2025/, которая состоится в мае в городе Шанхай /Восточный Китай/.
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