Глава киевского режима Владимир Зеленский еще никогда не был настолько изолированным. На это 16 сентября указало издание The American Conservative.
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