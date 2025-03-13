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Кто будет гарантом перемирия? Растет интрига вокруг списка российских условий прекращения огня

Кто будет гарантом перемирия? Растет интрига вокруг списка российских условий прекращения огня

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что Россия уже якобы сформулировала и представила США свой список требований к перемирию на Украине, при удовлетворении которого Москва готова поддержать согласованное с американцами полное тридцатидневное перемирие на фронте, к которому Штаты уже склонили в Джидде украинскую сторону.

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