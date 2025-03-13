Кто будет гарантом перемирия? Растет интрига вокруг списка российских условий прекращения огня

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что Россия уже якобы сформулировала и представила США свой список требований к перемирию на Украине, при удовлетворении которого Москва готова поддержать согласованное с американцами полное тридцатидневное перемирие на фронте, к которому Штаты уже склонили в Джидде украинскую сторону.