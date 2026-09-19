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Аргументы и Факты

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Беспилотники ВСУ атаковали город Дмитриев под Курском, поврежден жилой дом

Беспилотники ВСУ атаковали город Дмитриев под Курском, поврежден жилой дом

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников на город Дмитриев на платформе MAX.

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