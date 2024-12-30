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Мода и Шоу-бизнес

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Shot: Телеведущая Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей за семилетнее фото

Shot: Телеведущая Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей за семилетнее фото

Телеведущая Ирина Годизова, более известная как Ирена Понарошку, через суд взыскала почти 600 тысяч рублей с волгоградского предпринимателя по имени Дмитрий за использование в рекламе ее фотографии семилетней давности.

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