Shot: Телеведущая Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей за семилетнее фото

Телеведущая Ирина Годизова, более известная как Ирена Понарошку, через суд взыскала почти 600 тысяч рублей с волгоградского предпринимателя по имени Дмитрий за использование в рекламе ее фотографии семилетней давности.
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