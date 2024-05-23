В Тульской области семье дали участок для жилья без воды и газа

В Одоевском районе многодетной семье предоставили земельный участок для жилья, куда не были проведены вода и газВ Одоевском районе многодетной семье предоставили земельный участок для жилья, куда не были проведены вода и газ.
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