С Украины приходит всё больше новостей об успешных ночных ударах наших войск Радомир Маркуш Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency «Прожарка» тыловой логистики ВСУ продолжилась и в прошедшую ночь, что было ожидаемо.
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