Монголии из Приангарья передали пять тысяч сеянцев сосны

В Монголии идет борьба с опустыниванием. И Иркутская область помогает соседям в этом деле. В октябре 2024 года регион по поручению губернатора Игоря Кобзева передал Монголии пять тысяч сеянцев сосны и девять молодых елей.
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