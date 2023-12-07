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Как в древнем мире появилась сверхразвитая цивилизация шумеров

Как в древнем мире появилась сверхразвитая цивилизация шумеров

История человечества – как книга, большая часть страниц которой остаются непрочитанными. Трудно сказать, как случилось, что одни биологические виды вымерли, другие практически замерли в своем развитии, а третьи сумели развиться так, что буквально взяли под контроль всю планету.

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