Не сдавшихся врагов уничтожили у Артёмовска российские военные, а украинский комбат «Азова»* стреляет по своим: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 декабря 2023 года Юлия СоколоваПо информации Министерства обороны России, передовые отряды российской армии успешно захватили несколько важных опорных пунктов противника в районе Артемовска.
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