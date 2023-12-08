Не сдавшихся врагов уничтожили у Артёмовска российские военные, а украинский комбат «Азова»* стреляет по своим: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 декабря 2023 года Юлия СоколоваПо информации Министерства обороны России, передовые отряды российской армии успешно захватили несколько важных опорных пунктов противника в районе Артемовска.