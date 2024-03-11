15 забавных смс-фрагментов для поднятия настроения

На нашем сайте можно ежедневно найти подборки со смешными смс-фрагменатми. Почему нашим читателям так нравятся чужие переписки? Наверное, потому что, многие из нас проживают похожие ситуации: курьезы на работе, бытовые моменты из семейной жизни, смешные истории с детьми.
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