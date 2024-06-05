Сергей Киселев — о молодежной политике и поддержке гражданских инициатив

Что на деле стоит за официальной формулировкой «молодежная политика», в чем сила общественного контроля и как усовершенствовать поддержку гражданских инициатив и проектов — на полях форума «Сообщество» в Иркутске прокомментировал член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Киселев.