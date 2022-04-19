Преображение под контролем: во Владивостоке инспектируют работы по благоустройству

Речь идёт о набережных на Татарской и в районе Второй Речки (благоустраивать их начали ещё в прошлом году)и о сквере на Русской, 46 (рядом с перекрёстком улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, там установлен мини-фонтан в виде китёнка).