Лавров усомнился в искренности раскаяния ФРГ, Италии и Японии за Вторую мировую

Голосование ФРГ, Италии и Японии в рамках последнего заседания Организации Объединённых Наций (ООН) против резолюции с осуждением нацизма вызывает сомнения относительно искренности раскаяния данных государств за происходящее в годы Второй мировой войны.
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