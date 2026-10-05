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«Выглядел неряшливо»: биограф Роберт Джобсон объяснил, почему визит принца Гарри в школу назвали неловким

«Выглядел неряшливо»: биограф Роберт Джобсон объяснил, почему визит принца Гарри в школу назвали неловким

Внешний вид принца Гарри во время посещения школы Ninestiles Academy в Бирмингеме вызвал обсуждение в соцсетях.

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