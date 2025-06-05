СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Коваленко
    Пилять, или автор провокатор, или… 1. В автобусе были одни только бабушки с внуками и одинокие женщины, которые не мо..."Все выметайтесь ...
  • Виктор Борисов
    То что происходит в России в последнее время, кроме как нашествием саранчи, никак не назвать. Тихое и всеобъемлюще..."Я теперь россиян...
  • Алексей Зорин
    Выслать его в родной аул, там Кондиционеров нет, не замерзнет, а заодно и всех родственников, кто здесь, туда же, что..."Все выметайтесь ...

Трамп неожиданно позвонил Путину

Трамп неожиданно позвонил Путину

Трамп неожиданно позвонил Путину Дональд Трамп заявил, что "только что" переговорил с Путиным, их разговор длился 1 час 15 минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Приписывается Отто фон Бисмарку: &quot;Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые &quot;украинцы&quot;! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность! &quot;
Ответить
2 час.
ВН
Валерий Николаевич
Япона мама! Не хочется комментировать
Ответить
2 час.
наверх