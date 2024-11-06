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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта про 1:1 с «Лиллем»: «Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой «Ювентуса». Это был хороший матч»

«Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой команды. Мы можем стать лучше в некоторых моментах, но я доволен.

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