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Царьград

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"Может, арестовать": Писатель рассказал о споре Сталина и адмирала Кузнецова

"Может, арестовать": Писатель рассказал о споре Сталина и адмирала Кузнецова

Писатель‑маринист Владимир Шигин рассказал о непростых отношениях адмирала Николая Кузнецова со Сталиным, в частности, о том, как вождь призывал флотоводца быть осторожнее из‑за его постоянной готовности спорить.

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