Итоги семейного конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком» подвели в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей победителям конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком», который прошел в рамках празднования 401-летия города.
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