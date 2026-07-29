Армия против «доброго Никиты Сергеевича»

В середине 50-х годов социализм в СССР еще не был «развитым», а скорее – лишь «развивающимся». У руля власти тогда стоял Хрущев, получивший этот пост, пожалуй, по воле счастливого случая, и как лидер огромной страны был тоже, по сути, еще «развивающимся» политиком.