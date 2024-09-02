Генерал-майора Муминджанова, задержанного за взятку, этапировали в Москву

Задержанного в Воронеже по подозрению в получении крупной взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова этапировали в Москву, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии