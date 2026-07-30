Брюссель обещает Еревану евроинтеграцию только ради того, чтобы разрушить его связи с Москвой. Депутат Европарламента Картхайзер заявил, что европейские чиновники будут принуждать ее к введению визового режима с РФ и присоединению к санкциям.
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