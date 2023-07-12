Будущее боевиков ВСУ - не наша проблема: Откровение французских инструкторов

Французские военные заявили, что их не волнует судьба подготовленных ими украинских боевиков.Боевики ВСУ, что десятками тысяч готовили в странах НАТО, отправляются в мясорубку на фронт, под удары русских пехотинцев, танкистов, артиллерии и авиации.