Царьград

5 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Надо тет-а-тет наладить с курдами. Хотя и мелковато, и не надежно. А вот ехать в Турцию категорически не стоит. Посек...Эрдоган ждёт визи...
  • Серж Южанин
    .Зеленский проясни...
  • Серж Южанин
    .После саммита НАТ...

Будущее боевиков ВСУ - не наша проблема: Откровение французских инструкторов

Будущее боевиков ВСУ - не наша проблема: Откровение французских инструкторов

Французские военные заявили, что их не волнует судьба подготовленных ими украинских боевиков.Боевики ВСУ, что десятками тысяч готовили в странах НАТО, отправляются в мясорубку на фронт, под удары русских пехотинцев, танкистов, артиллерии и авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх