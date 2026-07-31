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Tether во втором квартале заработала $1,5 млрд.

Tether во втором квартале заработала $1,5 млрд.

Эмитент стейблкоинов Tether продемонстрировал еще один многомиллиардный квартал благодаря доходам от портфеля казначейских облигаций США, которые продолжали поддерживать прибыль, несмотря на сохраняющееся давление на более широкий криптовалютный рынок.

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