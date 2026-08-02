Роспотребнадзор заявил об отсутствии вируса Бурбон в России

Подтвержденных случаев вируса Бурбон в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет», — заявили в ведомстве.
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