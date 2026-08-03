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NASA хочет продлевать соглашение с «Роскосмосом» на срок от года до полутора лет

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило намерение продлевать соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).

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