NASA хочет продлевать соглашение с «Роскосмосом» на срок от года до полутора лет

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило намерение продлевать соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии