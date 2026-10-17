Синоптики предупредили об ухудшении качества воздуха в Алматы, передает inAlmaty.kz. По данным РГП «Казгидромет», 17 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются днем в Алматы и Актобе, а ночью — в Костанае, Караганде, Темиртау и Астане.
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