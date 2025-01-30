Стали известны подробности переговоров диспетчеров с экипажем перед авиакатастрофой в США

ВАШИНГТОН, 30 января, ФедералПресс. Диспетчер вашингтонского аэропорта имени Рейгана перед катастрофой предупредил экипаж армейского вертолета об опасном сближении с пассажирским самолетом и попросил изменить маршрут.
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