Земля! Ядром Вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета – Земля! Книга рассказывает о сотворении Земли и Человека.
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Земля! Ядром Вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета – Земля! Книга рассказывает о сотворении Земли и Человека.
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