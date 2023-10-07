Тыловые подразделения ЗВО продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечения войск на Купянском направлении

В местах размещения личного состава, участвующего в специальной военной операции, подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием.
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