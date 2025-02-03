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«Рейндж Ровер» для бедных: отзывы водителей Jaecoo J7

Глеб ТарабутинВозраст: 51 летВодительский стаж: 28 лет За рулем Jaecoo J7 я ощутил на собственной шкуре, что такое бытие в условиях «полуроскоши», которое, согласно старому мему из американского мультсериала, так претило музыкантам группы Metallica.

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