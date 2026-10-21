© Александр Кряжев/РИА НовостиВ 2027 году в России повысят страховые пенсии неработающим россиянам. По проекту бюджета, в среднем размер ежемесячных выплат составит 30 241 рубль, сообщил RT зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.
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