© Александр Кряжев/РИА НовостиВ 2027 году в России повысят страховые пенсии неработающим россиянам. По проекту бюджета, в среднем размер ежемесячных выплат составит 30 241 рубль, сообщил RT зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.